Fuerte reflexión de Silvina Luna sobre su relación con el Polaco: "Vino a mostrarme que estaba en un momento oscuro"

Silvina Luna hizo una fuerte reflexión sobre su relación con el Polaco en Los Ángeles de la Mañana: “El Polaco es inimputable chicos", aseguró sobre el noviazgo, que no terminó en los mejores términos.

"Yo elegí estar ahí también y uno tiene que hacerse responsable. Me quedé en ese lugar porque tenía cosas que aprender”, dijo en la emisión matutina de eltrece.

Así, la invitada se sinceró: “Él vino a mostrarme que yo estaba en un momento, no quiero decir oscuro, una etapa en mi vida en la que no estaba en mi eje, no tenía una vida armónica o saludable”.

"Él vino a mostrarme que yo estaba en una etapa en mi vida en la que no estaba en mi eje, no tiene que ver con drogas sino en cómo elegía transitar las relaciones". G-plus

Entonces Ángel de Brito le preguntó directamente si tuvo problemas con las adicciones y Silvina respondió que no. “No, cero. No tiene que ver con drogas, lo dije en sentido de las emociones, en cómo elegís transitar las relaciones”.

SILVINA LUNA VOLVIÓ A HABLAR DE SU RELACIÓN CON FERNANDO GAGO

Silvina Luna no solo habló del Polaco sino que también recordó una vez más lo mal que la pasó en su relación con Fernando Gago cuando se enteró que se estaba yendo de viaje con Mica Vázquez.

“La pasé mal porque me enteré con las revistas que se estaba yendo con otra mina, horrible. Pero todo caducó, hace 20 años atrás”, dijo en LAM.

“¿Dejamos a Gago ahí arriba de la lista negra?”, le consultó Ángel de Brito a Silvina, quien entre risas contestó: “Sí, puede ser”.