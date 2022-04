Fuerte reflexión de Nicole Neumann tras su cruce con los haters: "Ignoro y sigo mi vida"

A días del tremendo accidente de José Manuel Urcera en una carrera de TC, el piloto viajó con su novia, Nicole Neumann, a Milán por trabajo.

Recién llegada a Italia con su pareja, Nicole les dedicó un fuerte mensaje a los haters tras haber sido muy criticada por un video que compartió minutos después de haberse enterado del accidente de su pareja; yéndolo a buscar y filmándose en su auto.

Para evitar especulaciones, les dedicó un posteo a quienes la critican por viajar sola con Manu.

"Cuando no estoy de acuerdo con la publicación de alguien no le doy like, no comento, no ofendo, ignoro y sigo mi vida" G-plus

Acto seguido, compartió una picante reflexión para dejar en claro qué hace cuando no está de acuerdo con la publicación de una persona en las redes sociales.

EL PICANTE POSTEO DE NICOLE NEUMANN DEDICADO A LOS HATERS

"Cuando no estoy de acuerdo con la publicación de alguien no le doy like, no comento, no ofendo, ignoro y sigo mi vida", sentenció la modelo, tajante.

¡Clarito!