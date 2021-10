Fuerte reclamo de Mariana Brey a China Suárez: "¡¿Cómo que no chequeaste si Mauro Icardi estaba con Wanda Nara?!"

Puesta a la China Suárez en un banquillo de acusada imaginario, Mariana Brey lanzó un ácido interrogante en referencia a su histeriqueo virtual con Mauro Icardi, que determinó que Wanda Nara decidiera separarse del padre de Francesca e Isabella: "¡¿Cómo no chequeaste mínimamente si el tipo que te calentaba estaba separado?! No podés ser tan ingenua de creer todo lo que te dice un tipo".

Filosa, la panelista de Los Ángeles de la Mañana recordó: "Quien facilitó el teléfono fue la China a Icardi. Así se originó toda la conversación, a partir de un emoticón de él a ella".

"Si ella fue engañada una vez más por tercera o cuarta vez por un hombre que le dijo y juró que estaba separado, que se estaba separando, que ya no estaba enamorado y todos los versos que le haya metido… Ella al haber tenido un vínculo con Wanda, haber chateado, tienen amigas en común, la conoce a Zaira aunque no sea amiga, la China tiene manera de averiguar si Mauro estaba separado de Wanda si no quiere meterse en un problema, que es el que está teniendo hoy", continuó.

Así fue que, tras escuchar el razonamiento de Mariana Brey, Ángel de Brito sentenció lapidario con la China Suárez y Mauro Icardi: "Vive en una nube de pe… o está diciendo cualquier cosa. Si a él no le importó la familia, el bol… es él. ¿No se daba cuenta que Wanda Nara estaba con Mauro Icardi?".