Fuerte reacción de Juana Viale ante la viralización de una supuesta foto de Mirtha Legrand internada: "Tiene que haber un límite"

Juana Viale habló de la viralización de la supuesta foto de Mirtha Legrand mientras estaba internada en el Mater Dei y fue contundente. En diálogo con Intrusos, la actriz hizo referencia a la preservación de la imagen de su abuela tras pasar por una reciente cirugía.

“Lo de la foto me pareció una pelotudez, me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie, lo han hecho con muchas personas, detalle”, expresó tajante la hija de Marcela Tinayre a la emisión de América.

Luego, Juana habló del alta médica de la histórica conductora y contó también como estuvo ella en todo momento: “Va a estar ahí hasta que esté todo óptimo, pero ella está óptima y se quiere ir. Ella estuvo muy bien, yo estuve con ella y estaba muy tranquila, nada de lo que se hizo fue improvisado”.