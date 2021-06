La fuerte reacción de los excompañeros de Jorge Rial contra el conductor: "Él les escribió el fin de semana y ellos no le respondieron"

El abrupto final de TV Nostra fue una decisión que Jorge Rial admitió haber tomado solo, sin antes consultarla con su producción, mucho menos con sus compañeros. Fue apenas dos horas antes de salir al aire que el conductor había convocado a una reunión de urgencia para explayarse sobre sus motivos, pero esas palabras no mitigaron el malestar de Marina Calabró, Diego Ramos ni Ángela Lerena en menor medida.

Una vez finalizado el programa, y concretada la despedida, Jorge había hablado con sus colegas en el grupo de WhatsApp, y el desaire para él habría sido contundente, según reveló Fernanda Iglesias. “Rial mandó dos mensajes al grupo que nadie contestó. Después se empezaron a ir, Marina se fue el domingo y no sabe qué más pasó. El primero en irse fue el productor”, contó la conductora de Esto no es Hollywood (Lunes a viernes de 10 a 14 por Mucha Radio, FM 94.7).

Luego, Iglesias detalló la magnitud del fastidio de Diego Ramos: “Me dijo 'me arrepiento de no haberme ido el sábado del grupo'. Porque Rial escribió el sábado y el domingo. Nadie contestó, y me dijo que se tendría que haber ido antes para no leer esos mensajes”.

Al final, Fernanda Iglesias justificó la bronca de Diego Ramos con Jorge Rial por haberse quedado sin trabajo a menos de dos meses de su debut en América: “Fue el que peor la pasó, porque él había renunciado a Cortá por Lozano para sumarse a TV Nostra. Él era el que estaba más furioso”.