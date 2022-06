La fuerte reacción de Duki cuando insinuaron que Emilia Mernes le había sido infiel

A los rumores de separación se sumó la versión de que Emilia Mernes le habría sido infiel a Duki.

Muy enojado, el cantante hizo un fuerte descargo en Twitter pidiéndoles a los haters que por favor dejen de meterse en su noviazgo.

Además de aclarar la situación, remarcando que no es verdad que su novia le habría sido infiel, admitió que este tipo de comentarios les afecta.

"Dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran" G-plus

FUERTE DESCARGO DE DUKI ANTE LOS RUMORES DE INFILIDELIDAD DE EMILIA MERNES

Luego de ver en Twitter los comentarios de un video de Emilia Mernes bailando en la fiesta Bresh, Duki salió con todo a defenderla.

"Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahi) es parte. Por el amor de Dios, dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta", expresó.

"¿Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás?" G-plus

"No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son", continuó.

"Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando; vivan y dejen vivir", sentenció Duki, muy enojado y subrayando que sigue en pareja con Emilia.