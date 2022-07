Fuerte reacción de Cinthia Fernández tras el llanto de Matías Defederico: "Al menos en algo dijiste la verdad"

Luego de que Matías Defederico se quebrara al hablar de su conflictiva relación con Cinthia Fernández y cómo repercutió eso en su relación con Charis, Bella y Francesca –las hijas que tienen en común- la panelista de Momento D lo cruzó sin filtro en las redes.

“Al menos en algo dijiste la verdad… en el título de la nota #PapáLuchón”, disparó Cinthia, filosa, tras citar un tweet de nota que publicó Ciudad Magazine cuyo título era “Sé que no soy el mejor papá”, sacada de los dichos de Defederico en el ciclo de América.

“¿Trabas de perder lo diario? ¿Así se llama a no venir por caprichito de no querer entrar a dejar las nenas en la puerta de su casa y no hacerlas caminar 6 cuadras? ¿O al ‘no puedo ir hoy porque tengo unos temas personales’, y después lo veías en la cancha a las 2 horas?”, cerró, visiblemente molesta, en Twitter.

Foto: Captura de Twitter

MATÍAS DEFEDERICO SE QUEBRÓ AL HABLAR DE SUS HIJAS CON CINTHIA FERNANÁDEZ

Si algo tiene claro Matías Defederico es que su vínculo con las mellizas Bella y Charis (8) y Francesca (7) se vio muy afectado por su pésima relación con Cinthia Fernández, pero no pierde la esperanza lograr un lazo pleno.

"No soy el mejor papá, lo sé, pero estoy aprendiendo. Estuve mucho tiempo fuera del país sin ellas y me perdí un montón de cosas. Pero lo quiero reconstruir", se sinceró el exfutbolista al borde de las lágrimas en un Zoom con A la tarde.

Con su voz quebrada, el ex de Cinthia Fernández explicó ve a sus nenas tres veces por semana y admitió con profundo dolor: "Como esto que me está pasando que ahora los viernes no se quieran quedar (a dormir en mi casa). Es por trabas que tuve de perder lo diario. Pero lo voy a reconstruir de nuevo, yo sé que en poco tiempo mis hijas se van a querer quedar otra vez conmigo".

Por otra parte, Matías se quejó de que "siempre tengo una traba para todo con mis hijas" y reveló el costo que tuvo la decisión de no exponerse a retirar a sus tres nenas de la casa de Cinthia Fernández para evitar denuncias o escándalos.