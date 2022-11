Fuerte posteo de Cecilia Insinga sobre las agresiones que recibe: "No se opina sobre el cuerpo ajeno"

Profesional de larga trayectoria, Cecilia Insinga en los móviles de TN muestra su trabajo como cronista dándole voz a lo que ocurre en la calle. A través de Instagram, la periodista habló de una situación personal que vive y se refirió a las opiniones que despierta, no su trabajo, sino su cuerpo en las redes. Allí lanzó una dura crítica junto a un mensaje de empoderamiento femenino y positividad corporal.

“Tenés una dentadura horrible, cerrá la boca”, “gorda pedorra”, “larga los postres”, “con amor, pero esconde los brazos que en las fotos quedan mal”, “¡Cuántas canas tenes! ¡Teñite ya!”, “que tetas, mamita”, “gordinflona incomible”, reprodujo la abogada sobre los comentarios que recibe en la red social, los que sirvieron para su contundente descargo.

“Son solo algunos de los comentarios que recibí en los últimos días en el feed y por mensajes privados relacionados a mi aspecto físico. Trato de leer y contestar todo lo que puedo aunque a veces no llego… o no quiero ver estas cosas”, escribió, a corazón abierto. “¿Puede haber gente que en este siglo todavía no entendió que no se opina sobre el cuerpo ajeno?”, se despachó la esposa de Diego Brancatelli.

CECILIA INSINGA ENVIÓ UN MENSAJE POSITIVIDAD CORPORAL TRAS EXPONER LOS CUESTIONAMENTOS QUE RECIBE POR SU CUERPO

“A vos, amiga, porque en general se opina sobre el cuerpo femenino que no encuadra en lo hegemónico… te digo y me digo. ‘Sos potra, tenes un cuerpo sano, cuídalo, mímalo y nunca permitas que nadie absolutamente influya en ninguna decisión sobre tu cuerpo’”, escribió, contundente junto a una foto que la muestra sonriente.

“Toma agua y hace ejercicio por salud, no para encajar en una sociedad que todavía no entendió por dónde va la cosa. Se viene el verano y sé que para muchas es la peor época porque el calor hace que se vea lo que a veces por pudor ocultás. Que no te importe la mirada ajena, que podamos transformar y transformarnos en el amor hacia lo que somos”, puso, reflexiva.

“Te deseo mucho amor para combatir a los odiadores sériales y que la mirada no te afecte. Te lo recuerdo. ‘Sos potra porque sos vos y sos única’. ¡Querete fuerte!”, destacó la periodista, en un posteo que recibió miles de corazones y comentarios.

“Aclaración: los comentarios negativos son ínfimos en relación al amor que tiran por acá, eh, pero sé qué hay muchas muchas chicas que lo sufren y si aporto algo, vale la pena el posteo. Gracias a los que siempre tiran amor en cada publicación”, concluyó.

Foto: Instagram