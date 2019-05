El respeto, el amor y la unión que Aníbal Pachano y Ana Sans lograron mantener tras ponerle fin a su relación de pareja, gracias a su hija Sofía, inspiró a Nicole Neumann para que haga un profundo análisis de lo que ella cree que debería ser un armonioso vínculo con una expareja, cuando hay hijos de por medio.

En pie de guerra con Fabián Cubero, futbolista con quien tuvo a Indiana, Allegra y Sienna, la modelo top escuchó en Nosotros a la Mañana el amoroso mensaje que Ana le dedicó a Pachano, tras el emotivo momento que vivió con Sofía en el Bailando, ¿y expuso una crítica encubierta a su ex?

"Ay, puedo resaltar este vínculo de ex. Me fascina que se apoyen y se cuiden a pesar de ser ex, porque él siempre va a ser el papá de su hija y ella la mamá de su hija. Me parece increíble que se cuiden... para estar bien para nuestros hijos. Ese vínculo, ¡me vuelvo loca! Son evolucionados absolutamente", reflexionó Neumann sin hacer alusión directa a los conflictos internos que mantiene con Cubero.