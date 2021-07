Fuerte opinión de Mauricio D'Alessandro tras los dichos de Dalma Maradona: "Me hace mal ver el odio que tiene por Morla; creo que es legítimo"

A más de siete meses de la muerte de Diego Maradona, y mientras la Justicia investiga supuestas negligencias médicas y a sus respectivos responsables, Dalma Maradona transita con dolor y bronca la pérdida de su padre.

Una muestra de la grieta insalvable que hay entre la actriz y Matías Morla, quien fue el representante legal del Diez, fue el posteo que Dalma compartió en contra del abogado, al ver cómo un grupo de fanáticos lo escrachaban en los festejos por el campeonato logrado por la Selección Argentina en la Copa América. "Vos y tu mafia van a caer", expresó la hija del Diez, sin perder de vista al letrado.

En consonancia con su accionar en redes, Dalma le dio una profunda y resonante entrevista a Ángel de Brito y subrayó su deseo de que Morla, como los profesionales de la salud que debían asistir a su padre, cumplan una condena efectiva en la cárcel. "Los quiero ver a todos presos... Hay muchas negligencias, hay gente involucrada, no lo digo yo, ya lo dice la justicia. Si bien los tiempos son largos y a mí me gustaría ya verlos presos, entiendo que la fiscalía está haciendo todo bien. Uno nunca está conforme, porque yo los quiero ver presos", disparó la actriz en LAM.

Con sus palabras replicándose en los medios, Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla en la causa Maradona, visitó Intrusos y analizó con dureza el testimonio de Dalma. Además de explicar por qué su defendido no salió a responderle públicamente.

"Yo le aconsejé (a Matías) que no salga a hablar. No es por miedo, pero cada vez que sale, genera nuevas broncas, peleas y discusiones. Eso no es bueno para nadie”, argumentó el letrado.

Luego, Mauricio D'Alessandro expuso una mirada letal sobre Dalma: "A mí me duele verla a Dalma sufrir en la televisión. Me hace mal ver el odio que tiene, respecto a Matías. Además, creo que es legítimo. Ella tiene odio y lo expresa. No es que es una mentira que lo odia".