Fuerte opinión de Marcela Tauro sobre el homenaje a Diego Maradona en los Martín Fierro: "La viuda para la tele era Claudia"

El homenaje que tuvo Diego Maradona en la entrega de los premios Martín Fierro generó adhesiones y polémicas, como el hecho de que solo fueron invitados a presenciarlo Dieguito Fernando, Verónica Ojeda y Mario Baudry, dejando de lado al resto de los hijos del Diez.

En Intrusos, destacaron la presencia de Claudia Villafañe, a la que entrevistaron en la alfombra roja, donde la primera campeona de MasterChef Celebrity destacó que se hizo presente en el lugar como parte de la mesa del reality culinario de Telefe.

Sin embargo, Claudia negó que se la hubiera convocado a raíz del homenaje al Diez. “Me enteré que va a haber un homenaje porque lo escuché, pero no sé de qué será. Vengo acá porque me invitaron a compartir la mesa del programa”, dijo Claudia.

MARCELA TAURO Y UNA CURIOSA OBSERVACIÓN SOBRE CLAUDIA VILLAFAÑE EN EL HOMENAJE A MARADONA EN LOS MARTÍN FIERRO

“Seguramente va a ser un poco shockeante y muy emocionante”, vaticinó Claudia y no se equivocaba ya que, al verlo, se emocionó hasta las lágrimas y la cámara le brindó tanta atención como a Dieguito Fernando y su mamá, que tenían una ubicación menos privilegiada.

“En ningún momento Claudia se acercó a saludar a Dieguito Fernando por más que estaba cerca de la puerta”, observó Nancy Duré.

“Santiago del Moro es el que propuso a Claudia para que entre a MasterChef, y te digo más: la viuda acá, para la tele, era Claudia, ¿o no? Se mostró todo el tiempo”, cerró Marcela Tauro con su contundente opinión.