El fuerte motivo por el que Yuyito González no quiere aparecer en la biopic de Guillermo Coppola.

Amalia "Yuyito" González habló sin filtros sobre la biopic que contará la vida del representante histórico de Diego Maradona, Guillermo Coppola.

La exevedette, que fue pareja de Guillermo, con quien tiene una hija, se negó a formar parte de la producción que pondrá en el centro de la escena a su ex.

Contundente, le contó a Carlos Monti en Nosotros a la mañana por qué decidió mantenerse al margen.

CARLOS MONTI REVELÓ POR QUÉ YUYITO NO FORMARÁ PARTE DE LA BIOPIC DE GUILLERMO COPPOLA

"Me llegó el comentario de que se está haciendo la serie. No me lo dijo Guillermo. Como no quiero conflictos familiares, preferí mantenerme al margen y tampoco quise saber de qué se va a tratar ni qué tipos de mención se podrían hacer sobre mí".

"En este tipo de series siempre queda todo el mundo mal parado, menos el/la protagonista. Así es que, después que salga, te cuento'".

QUÉ DIJO GUILLERMO COPPOLA SOBRE LA DECISIÓN DE SU EX DE NO FORMAR PARTE DE SU BIOPIC

"Hay libertad absoluta. De todas maneras, tenemos una hija hermosa, una nieta más hermosa todavía y la mejor de las ondas. Pero, la que se escondió, se embroma. No estará. Besito gigante. Decisiones personales, Carlitos. Nada que decir", le dijo Guillermo a Carlos.

¡Clarito!