Fuerte mensaje de Chechu Bonelli en su cumple: "Hoy, después de muchos años, puedo decir que volví a levantarme feliz en mi día"

Hoy, en el Día internacional de los trabajadores, Chechu Bonelli celebra sus 34 años. Y por primera vez en una década la joven periodista puede vivirlo con alegría y felicidad. A corazón abierto, la también modelo compartió un fuerte mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“Nunca me gustó mucho cumplir años... no por un tema de edad, sino por esa cuestión de tener que ser la protagonista en mi día. Y ni hablar de eso de ‘festejar’...”, comenzó Chechu. “Fue duro desde que mi mamá ya no está conmigo. Aún recuerdo aquel 1° de mayo en la clínica al lado de ella.... y ella diciéndome ‘Ceci es tu cumple, andá a festejar’. ‘No, mamá, yo me quedo acá con vos...’. ¡Que estuvieras a mi lado era el mejor regalo!”, recordó la periodista a María del Carmen, quien falleció en 2008 luchando contra un cáncer.

“Los años siguientes fueron raros... duros... no había nada para festejar... Hoy, después de muchos años, ¡puedo decir que volví a levantarme FELIZ en mi día!”, continuó, positiva. “Carmela y Lupe fueron las primeras en saludarme... bajé y había una torta que Baba me preparó con una velita para soplar, miré alrededor y ahí estaba @daricvitaok y mis hijas... todo lo que necesito en esta vida. ¡¡¡HOY puedo decir que volvió a ser un cumpleaños feliz!!! ¡FELIZ cumpleaños para mí!”, completó.

