Fuerte frase del padre de L-Gante sobre la mamá del músico: "Es para la tribuna que dejaba de comer galletitas para que coma él"

El padre de L-Gante cuestionó la versión de las carencias que la madre del cantante, Claudia Valenzuela, había relatado.

"No es tan así, como que una madre deja de comer galletitas para dejarle para el té. Eso es para la tribuna", afirmó Miguel Ángel Prosi en alusión al relato de,su expareja.

"Yo nunca tuve que dejar de comer galletitas para que coman mis hijos a los que crié. Yo les dejaba para comer, no para galletitas y té. Me daría vergüenza decir que dejaba de comer galletitas", continuó.

FUERTES DECLARACIONES DEL PADRE DE L-GANTE

"Vendió barbijos en la pandemia, sandwiches de milanesa para bancar la olla... ¿y en todo ese tiempo no estuviste?", cuestionó Karina Mazzocco.

Ahí, Miguel Ángel Prosi replicó: "Hasta los planeros están gordos. Si un chico está desnutrido con cuatro años no es porque no tiene para comer, es porque la madre no le da. Lo más fácil es ir a comprarle unas galletitas, no hacerle un guiso y gasta la misma plata".

Añ final, el papá de L-Gante concluyó. "Si me acerco quedo como el que me quiero colgar. Si no me acerqué hace ocho años, no me voy a acercar ahora que no necesita. En realidad, necesitaba cuando andaba por la calle haciendo todas esas travesuras que dijo él".