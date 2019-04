Fuerte frase de Gianinna Maradona sobre la actitud de Diego: "A él lo pone feliz herirnos, es lo que busca"

El polémico mensaje de cumpleaños que Diego Maradona (59) le dedicó a su hija Dalma (32) esta semana desató un nuevo escándalo familiar en uno de los clanes más famosos del país.

“Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió en Instagram el Diez y acusó una vez más a su exmujer, Claudia Villafañe, de robarle, ademas de mezclar la denuncia judicial con el saludo de cumpleaños para su hija.

Indignada, Gianinna Maradona (29) salió a defender a su hermana y a su mamá en diálogo con Intrusos. Tras contar que el nacimiento de su sobrina Roma, a quien Diego aún no conoce, le cambió la vida, Gianinna reflexionó: “Creo que el tiempo de estar triste ya pasó. Cada uno elige y tiene que ser fuerte para estar bien y aceptar las elecciones de los demás”.

Entonces, Jorge Rial le preguntó si la sorprendió el posteo de su papá y la joven se sinceró: “Ya no me sorprende nada. Creo que lo único que él puede hacer para con nosotras es herirnos”.

“¿Lo pone feliz eso?”, indagó el conductor, a lo que Gianinna respondió: “Sí, él busca eso en realidad. En cada momento de felicidad, busca opacarla con cualquier cosa. Como nos conoce, sabe que tenemos a nuestra mamá y abuela al lado, que eso que le molesta muchísimo. Cuesta aceptar que estamos dolidas y saber que entre nosotras las cosas siguen siempre igual, y él único que elige otra cosa es él”.

Además, Gianinna fue contundente al ser consultada sobre si Diego intentó generar divisiones con su hermana: “Sí, siempre, porque la verdad es que la unión hace la fuerza. No va a pasar. Nosotras charlamos mucho, las dos estamos criadas con mucho amor con mi mamá súper presente y mi papá desde el lado que podía, pero también estaba. Yo viví mi embarazo y el nacimiento de mi hijo al lado de mis dos viejos… y mi hermana no. Son etapas en la vida que te van marcando un montón y es re fuerte. Pero es lo que elige el otro. No podemos hacer nada. Soy un soldado incondicional de mi hermana, siempre estuvimos juntas”, cerró, sobre su entrañable relación con Dalma.