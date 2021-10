Fuerte frase de Flor Peña sobre la polémica salida de Érica Rivas de Casados con Hijos: "Yo no voy a contar nunca lo que pasó"

Flor Peña hizo referencia a la salida de Érica Rivas de la obra teatral de Casados con Hijos y fue contundente. En diálogo con Intrusos, la actriz le contestó a su colega después de que dijera que ni ella ni Luisana Lopilato fueron sororas con ella ante su reclamo a la producción.

“Ella dijo una frase que a nosotros no nos gustó, dijo que ustedes, las compañeras de Casados con Hijos, estuvieron del lado del opresor y a nosotros nos pareció mucho”, dijo Rodrigo Lussich y la conductora de Flor de Equipo respondió misteriosa: “Yo no estoy del lado del opresor, ¿qué opresor? Si nadie sabe lo que pasó y nosotros no vamos a contar, yo no voy a contar nunca lo que pasó, y tampoco lo van a contar ni Guillermo ni Gustavo”.

"Hay cosas que nos exceden, otras que no voy a contar y otras que solamente las partes saben". G-plus

Luego, Florencia habló de la sororidad que demandó Érica por parte de ella y de Lopilato: “Este es un conflicto que a mí me excede, yo soy una simple empleada en este entuerto que es la obra, que además nunca se hizo. Con Luisana hicimos un montón para que ella estuviera”.

Más sobre este tema Flor Peña salió al cruce de las críticas de Erica Rivas hacia ella y Lopilato: "Hubo cosas que no me gustaron y con las que no estoy de acuerdo"

“Hay cosas que nos exceden, otras que no voy a contar y otras que solamente las partes saben que no tiene nada que ver con la sororidad, yo puedo no estar de acuerdo con vos y eso no es que yo no sea sorora. Este reclamo que tiene que ver con términos más feministas yo no los veo, no todo tiene que ver con eso”, sentenció a la emisión de América.