La fuerte frase de Eugenia Tobal a Arnaldo André luego de que el actor criticara su relación con Nicolás Cabré

Esta semana, Arnaldo André visitó Intrusos y habló a fondo por primera vez del fuerte enfrentamiento que protagonizó con Nicolás Cabré cuando ambos formaban parte de Los Únicos.

Pero en ese elenco también estaba Eugenia Tobal, amiga de Arnaldo y quien se transformaría en la esposa de Cabré.

Más sobre este tema Arnaldo André habló de su pelea con Nicolás Cabré y cómo cambió su relación con Tobal: “Se casaron y..."

Y André reveló que la actriz jugó un rol importante en la pelea con Nicolás: “Yo era muy, muy amigo de Eugenia, muy amigo. Ellos se casaron y a partir de eso, Eugenia ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo cuando hablábamos en el teatro. Sentí que me habían sacado a mi amiga también, creo que eso fue lo que más me dolió”.

El actor también contó que tras la escandalosa separación de Cabré y Tobal retomó la amistad con la actriz: “Después me fui a Paraguay, vi en las revistas todo lo que había pasado entre ellos y ni bien llegué la llamé, ella me explicó todo y yo le expliqué lo mío. Ya está. La recuperé”.

Mientras Cabré, fiel a su estilo, eligió el silencio tras las declaraciones de Arnaldo, la que se expresó fue Tobal.

Desde su cuenta de Twitter, le escribió a su amigo cuando terminó su participación en Intrusos: “TE AMO @andrearnaldo MUCHO”, dejando muy en claro su apoyo a las palabras de Arnaldo sobre su relación con Cabré. ¡Qué picante!