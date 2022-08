La fuerte frase que la empleada de Wanda Nara le dijo sobre Mauro Icardi: "Vos podés conseguir una persona mejor que él"

La estadía de Wanda Nara en la Argentina sacó a la luz el delicado reclamo de Carmen, una empleada de la empresaria y de Mauro Icardi en Europa, quien acusó al matrimonio de "trabajar en negro, de falta de pago y de quedar varada en Milán".

En ese escandaloso contexto, en Socios del Espectáculo difundieron el fuerte audio que Carmen le mandó a Wanda, en el que, más allá de su lucha laboral, se animó a darle un tremendo consejo sobre su relación con Icardi.

Más sobre este tema Revelan la fortuna que está en juego en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Oscila los 60 millones de euros"

"Calmate, te vas a terminar enfermando. Vos podés conseguir una persona mejor que él. Una buena persona. Un hombre con cama afuera", le dice la empleada a Nara, en los primeros segundos del audio que Rodrigo Lussich compartió en su programa.

"Calmate, te vas a terminar enfermando. Vos podés conseguir una persona mejor que él. Una buena persona", le dijo Carmen a Wanda. G-plus

Luego, Carmen continuó: "Hacé tu vida, que te lo merecés. Yo sé cómo era él con vos. Siempre hablando mal de vos. Te merecés a una persona que te sepa valorar".

LOS AUDIOS QUE WANDA NARA LE MANDÓ A SU EMPLEADA

"Carmen, no sé con quién estás hablando, qué te prometieron. Si te dan plata. No entiendo", dice Wanda Nara en uno de los audios de WhatsApp que Pampito compartió este jueves en Mañanísima.

"Yo sé cómo era él con vos. Siempre hablando mal de vos. Te merecés a una persona que te sepa valorar". G-plus

"Tengo un millón de fotos tuyas felices con las nenas. ¿Por qué hacés esto? (Fotos) feliz conmigo. Todo lo que hice por vos, todas las cosas que te regalé. No sé, no entiendo, y no es que te lo eche en cara, Carmen", continuó diciendo la empresaria, con un tono de voz preocupado.

Más sobre este tema Fernanda Iglesias, picantísima con China Suárez tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "No me extrañaría que deje al noviecito"

Sobre la acusación de Carmen de no poder regresar al país por falta de dinero, Wanda agregó: "Tenés pasaporte. Dicen que estás indocumentada. Saliste en todos lados… Esto es de la última persona que me lo esperaba en el mundo".

"Carmen, mandame una foto de tu pasaporte para tu pasaje. Para comprar el vuelo, necesito saber para dónde lo querés: ¿para Argentina o Uruguay?", expresó Wanda, intentando ponerle fin al reclamo.