Fuerte exabrupto de Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity 2: "¡Me quiero ir, yo no cocino más!"

La consigna de preparar caracoles se convirtió en uno de los desafíos más difíciles para los participantes de MasterChef Celebrity 2. Y uno de los que no dudó en compartir su malestar ante las cámaras fue Gastón Dalmau.

“Ay, ya me quiero ir a la mier…, la con… de la lora, chicos. ¡Chau! Yo no cocino más, mándenme directo a la eliminación”, lanzó el actor, quien se mostró con algunas dificultades para preparar su exótico plato.

“Digo, ¿para qué entre a MasterChef? No me causa gracia. Me quiero ir a la mie… porque la estoy pasando para el cu…”, cerró, sincero, antes de recomponerse y presentar su plato a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

¡Qué momento!