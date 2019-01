El fuerte enojo de Ximena Capristo con Nazarena Vélez: "Es una mentirosa compulsiva; a mí me dejó sin trabajo"

A casi tres años de la escandalosa separación de Fede Bal y Barbie Vélez, con cruce de denuncias por violencia de género, la ruptura y los delicados motivos que la ocasionaron volvieron a ser noticia en los medios y en la Justicia, ante la elección de trabajar en la misma ciudad, Mar del Plata, pero en espectáculos separados.

Fede le puso un bozal legal a Nazarena Vélez, al que se le agregó una restricción perimetral, para ponerle freno a sus dichos "agresivos y amenazantes".

Analizando el conflicto, y con la presencia de Carmen Barbieri en el móvil de Confrontados, Ximena Capristo sorprendió a sus compañeros con su furioso descargo contra Nazarena.

"Es una mentirosa compulsiva, todo el tiempo arma cosas y miente. Lo hizo conmigo. A mí me dejó sin trabajo por algo que no existía. Yo en esta, estoy con Carmen... Esto fue hace muchos años, yo ya lo superé, ya pasó", dijo la mujer de Gustavo Conti, en El nueve, revelando un viejo enojo con la actriz, pero en el que no quiso entrar en detalles.