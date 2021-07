Fuerte descargo de Pampita contra Ximena Capristo por recordar su conflicto por Conti: "Tu marido es tuyo, no me gusta el esposo de nadie"

Pampita le respondió a Ximeca Capristo luego de que la actriz recordara en PH Podemos Hablar el conflicto que protagonizaron por Gustavo Conti. Es que la actriz habló de la entrevista que la modelo le hizo a su marido en Pampita Online tiempo atrás y que le molestó por el tono de sus preguntas.

"Pampita invitó al programa a Gus… No me gusta hablar de una mujer embarazada. Ella está a punto de parir. Yo pasé por eso momento y todo lo que decían en contra mía me afectaba un montón.En ese momento ella no estaba embarazada, lo invita al programa y Pampita le hace un mano a mano, le decía ‘levantame a mí’. Si se las puso la producción, cada conductor sabe… Me pareció fuerte ese ida y vuelta. Fue fuerte", afirmó Ximena.

Enojada, Pampita no tardó en salir a responderle a través de su programa:“¿Otra vez con este tema? Nunca pasó. No me acuerdo el programa. La verdad, si quedó alguna duda lo vuelvo a aclarar: jamás tocaría ni con un palo a un hombre comprometido. No sólo a su marido ni a ningún marido de nadie. No quiero hablar mal de nadie pero no sé de dónde sacó esa fantasía”, comenzó la jurado de La Academia.

Luego, la pareja de Roberto García Moritán finalizó tajante: “Tu marido es tuyo. Cualquier cosa que pudo haberse imaginado, si lo sigue pensando a pesar de que ya lo aclaramos muchas veces, es que no es así y nunca fue así. Nunca hubo intención de nada y soy súper respetuosa de los maridos de todas las mujeres. No me gustan los maridos de nadie”.