Fuerte descargo de Matías Defederico tras la grave acusación de Cinthia Fernández: "Jamás ejercí violencia sobre ella, menos sobre nuestras hijas"

Cinthia Fernández visitó a Juana Viale en Almorzando y contó detalles de la violencia que asegura haber sufrido por parte de Charis, Bella y Francesca. El fin de semana, visitó aeny contó detalles de la violencia que asegura haber sufrido por parte de Matías Defederico , su exmarido y padre de sus hijas

“El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida”, aseguró la panelista de LAM

Entonces, Viale le preguntó: "¿Y le pegó a ella?". Asintiendo, Cinthia contextualizó la dramática situación: "Sí, porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies’”.

Luego de las declaraciones de su expareja, Defederico decidió romper el silencio y realizar un descargo a través de una Story de Instagram.

“Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas. Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas”, empezó diciendo.