Fuerte descargo de Mar Tarrés contra Karina Mazzocco y sus panelistas: "Indignada por los cuestionarios gordofóbicos"

Mar Tarrés asistió a A la tarde (América), el programa que conduce Karina Mazzocco. Y aunque aparentemente al aire estaba todo bien, cuando salió del estudio la exparticipante de La Academia (eltrece) se mostró molesta por las preguntas que le hicieron y los "comentarios gordofóbicos" que escuchó.

"Hola, indignada estoy. Acabo de salir del programa de Karina, ya a esta altura haciendo cuestionarios gordofóbicos cansa... Un periodista tiene que instruirse antes de hablar del tema", expresó en Instagram, muy molesta.

Y reveló cuál fue la pregunta que le hicieron que más la angustió: "La primera pregunta que me molestó mucho y que es triste hacerla en televisión fue '¿vos te sentís cómoda con tu cuerpo?'".

Más sobre este tema La corrección de Mar Tarrés a Iavícoli tras decirle que es una "mujer real": "Eso ya no se dice más porque todas las mujeres somos reales" Mar Tarrés recordó a su papá a través de un fuerte posteo: "Sufríamos un montón las burlas en la puerta del colegio"

Entonces, respondió a la consulta mostrándose súper tajante: "Uno no va por la vida preguntándole a la gente si sienten cómodos con su cuerpo, con su mujer, con su sexualidad, eso no suma porque ven que están viendo que soy gorda”.

Además, remarcó que la gordura no es sinónimo de enfermedad. "Seguir insistiendo con que las personas gordas están enfermas... Hay nuevos conceptos a nivel mundial y médicos donde van a entender que ser gordo es un tipo de metabolismo. Nosotros nos pasamos toda la vida haciendo dietas y no logramos bajar de peso", aclaró.

Y se despidió remarcando que tras muchos años intentándolo, finalmente, logró amarse tal cual es.

"Hay muchos privilegios de ser flacos que los gordos en este mundo no los tenemos, desde conseguir ropa que te entre, quedar en un trabajo, entrar en un asiento. Nadie quiere ser gordo pero es lo que me tocó ser entonces me acepto así como soy porque llevo 34 años luchando para bajar de peso; subo, bajo, subo, hago efecto rebote. Un día, decidí aceptarme así”, cerró, reflexiva.