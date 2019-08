En el 2017, una obra de teatro cruzó laboralmente el camino de Silvina Luna (39) con el del Polaco (32). Sin embargo, la buena onda creció y ellos vivieron un apasionado romance, que terminó definitivamente un año después, tras sortear algunas crisis.

Desde entonces, la actriz y panelista de Incorrectas no volvió a blanquear ninguna pareja y se refirió en duros términos al cantante de cumbia.

"La relación con El Polaco no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras... Como pareja fue una elección mala". G-plus

"Mi corazón está solo. Tengo hombres que me invitan a salir pero digo que no, guardo la energía en mí. No quiero perderla en relaciones o en hombres que no valen la pena. Ya lo hice en otros momentos de mi vida. Ahora me preservo y me cuido. Mi pasado fue un aprendizaje", dijo Luna en El Show del Espectáculo, el programa radial que conduce Ulises Jaitt, un día después de que El Polaco contara en ShowMatch que está de novio con Barby Silenzi (35).

Luego Silvina comparó su romance con el cantante con su historia de amor con Manu Desrets (29) y el balance fue a favor del DJ: "La relación con El Polaco valió la pena en el momento. Como pareja fue una elección mala. En ese momento sucedió. Hoy no lo elegiría. Me quedan momentos divertidos y momentos de poca fluidez, de decepción. Siempre tuve intenciones buenas y no recibí lo mismo de la otra parte. Disfruté más la relación de Manu Desrets, una relación más que la de El Polaco".

Antes de concluir, la modelo ahondó sobre el vínculo "tóxico" que tuvo con el cumbiantero: "La relación con El Polaco no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras. Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación habían un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden. Antes yo vivía más de noche y yo cambié radicalmente".