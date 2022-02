Fuerte declaración del amigo de Gustavo Martínez sobre Felipe y Martita Fort: "A él le dolía no tener el cariño de los chicos"

A menos de una semana de la trágica muerte de Gustavo Martínez, Guillermo Arregui, íntimo amigo del ex de Ricardo Fort, visitó Intrusos y reveló el profundo dolor que sentía Gustavo, ante la supuesta indiferencia afectiva de Martita y Felipe Fort, de quienes estaba a cargo y educó como un padre.

"A Gustavo le dolía no tener el afecto de los chicos", sentenció Guillermo Arregui, visibilizando la angustia de su amigo.

Atenta a sus palabras, Flor de la Ve repreguntó: "¿La familia quería que los chicos se críen de manera diferente?". Y Arregui contestó: "Pero Ricardo eligió eso para los chicos. (La familia) interactuó para que las dos, o tres, personas cercanas a la familia dieran vuelta las cosas como se dieron. Si no, Gustavo hubiera tenido mucha más titularidad y protagonismo".

"Al final, Gustavo no estaba contento. Él sentía que los chicos se les habían dado vuelta. Que no era el mismo afecto, que no eran las mimas personas con las que arrancó", sentenció Guillermo Arregui, apenado por el final de Gustavo Martínez.

DURA REFLEXIÓN DE MARCELA TAURO TRAS LA TRÁGICA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

La semana pasada, el suicidio de Gustavo Martínez conmocionó al mundo del espectáculo y Marcela Tauro dio su más sincera opinión, tras oír a la gente cercana del ex de Ricardo Fort expresarse con frialdad.

"Me llamó la atención que no vi a nadie llorar", dijo la panelista, movilizada con el fatal desenlace de la vida de la expareja de Ricardo Fort, tutor de sus hijos Martita y Felipe.