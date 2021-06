Fuerte decisión de Jimena Barón al evaluar a Barby Franco: "Te voy a bajar un punto porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Pampita"

Luego de las repercusiones que generó que Pampita revelara que Barby Franco es su favorita en La Academia y puntuara a su amiga y panelista de Pampita Online con excelentes notas, la jurada volvió a halagar a la participante y Jimena Barón fue contundente al oponerse a la actitud de su compañera.

Tras una lapidara devolución de Ángel de Brito, quien puntuó a la modelo con un 1, Pampita se diferenció del periodista: “Cuando el participante viene y vibra, a mí me gusta y lo valoro. A mí me gustó tanto que voy a poner este puntaje”, lanzó, sin develar el puntaje ya que es secreto en esta ronda pero dando a entender que también fue alto como lo viene haciendo.

Fue entonces que a la hora de hacer su crítica, la cantante lanzó: “Voy a hacer una consulta, ¿puedo equiparar mi puntaje con el de Pampita? Porque me parece que no da”, preguntó. Y cerró, sin filtro y con un 5 para el equipo: “Te voy a bajar un punto porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Pampita con vos”.