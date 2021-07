Fuerte cuestionamiento de Sabrina Rojas a Pampita por su reality: "¿Le hace falta exponerse tanto?"

A días de que Pampita se convierta en madre por quinta vez, aunque la primera beba fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, y a semanas del lanzamiento de su reality, Sabrina Rojas le pasó factura (¡con intereses y punitorios!) con una súper crítica opinión. El palito fue cuando en A la tarde se analizó el contrato que la conductora de Pampita online firmó con Viacom para preservar a sus hijos en el ámbito de su reality.

“¿Va a facturar exponiendo tanto? ¿Le hace falta económicamente a Pampita exponer tanto?”, arrancó Rojas. Ahí, Karina Mazzocco replicó: “¿Aunque no le haga falta, vos no cerrarías ese contrato?”.

Implacable, Sabrina reflexionó: “No, no quiero decir... Yo creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta exponerse tanto, más que ella pidió piedad para preservar su vida privada. Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana que no se acerquen a su vida privada”. Luego, la expareja de Luciano Castro agregó: “Abre una puerta que es muy difícil de cerrar”.

Como el debate continuó, la actriz comentó: “El tema del reality es que para mí por más cuidado que esté, hay algo que no ella no va a poder controlar y es la repercusión: los portales, nosotros, la gente, Instagram. Eso es lo que desequilibra, mucho más que lo que se diga en el programa”.

Al final, remató: “Ahora, yo digo. ¿Es algo económico o adicción a las cámaras en el caso de Pampita? ¿Qué vendría a ser?”. El trasfondo de tanta acidez fue el elogio desmedido que Pampita había hecho en su programa hace dos años, cuando vio en su celular las fotos hot de Castro que se habían viralizado: “¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro. Una amiga nuestra pasó por ahí, le voy a mandar emoji de aplausos”.

Furiosa por la referencia a la parte más íntima de Luciano Castro, en su momento Sabrina Rojas había tildado de “desagradables” las palabras de Pampita.