Fuerte cruce de Yanina Latorre con Cinthia Fernández: "No vengas en cancherita porque te armaron un discurso"

El insospechado debate al hueso entre Cinthia Fernández y Patricia Bullrich en La noche de Mirtha explotó cuando la panelista de Los Ángeles de la Mañana se le plantó a la presidenta de Pro: "Siento que estoy hablando con mi hija". Polémica que se trasladó al programa de Ángel de Brito y por el cual Yanina Latorre cuestionó a su compañera: "La trataste como si fuera tu hija, fue una falta de respeto y ella nunca te había faltado el respeto".

"Dejame desarrollar, si querés después me criticás. Siempre me vas a criticar en la política, lo entiendo, te lo acepto y me la banco", replicó Cinthia enfática. Entonces, con tono de fastidio, Yanina retrucó: "Ay, a mí no me vengas en cancherita porque te armaron un discurso. No voy a decir nada de lo que pienso".

Enojada, la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite arremetió: "¿Cancherita? Dejame expresarme. Vos no tenés la verdad absoluta, y te lo digo siempre". Y minimizando el tema, Latorre lanzó: "Bajame dos tonitos". Ahí, Cinthia disparó: "Vos también (bajame dos tonitos)".

Momento en que tanto Cinthia como Yanina salieron del paso con una sonora carcajada al unísono, en señal de complicidad más allá de las diferencias.

Instantes más tarde, Yanina Latorre se explayó y avaló a Cinthia Fernández en el contenido de sus dichos: "Lo que dice ella de la misoginia tiene razón en todo, pero me pareció un montón la manera de abordarlo".