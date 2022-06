Fuerte cruce de Patricia Sosa y Chanchi Estévez por El hotel de los famosos: "Si te haces el malo, bancate que te lo digan"

El papel que desempeñó Chanchi Estévez en El hotel de los famosos le generó muchas críticas en las redes sociales, y por eso el futbolista mantuvo un tenso cruce con Patricia Sosa, a raíz de los comentarios que la cantante vertió sobre él en ese medio.

En El debate de El hotel de los famosos, Sabrina Carballo encaró al Chanchi. “La verdad es que no me gustó lo que me enteré, pero es una charla que tendremos que tener en forma privada”, dijo Sabrina, y le generó alivio a Patricia Sosa, que estuvo como panelista invitada.

“¡Ay, menos mal que dice esto! Yo que lo miro por televisión estoy indignada. Yo decía ‘Sabrina date cuenta que no es así’. Y ella, a la que conozco mucho porque es amiga de mi hija Marta, yo decía ‘esta nena no está jugando bien’”, dijo la esposa de Oscar Mediavilla.

Más sobre este tema El Hotel de los Famosos: Patricia Sosa mandó al psicólogo a Chanchi Estévez

EL TENSO CRUCE ENTRE PATRICIA SOSA Y CHANCHI ESTÉVEZ EN EL DEBATE DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Y Chanchi jugaba absolutamente. Pero ella estaba viviendo esto, y le creía todo al maldito”, dijo Patricia, y viendo el gesto adusto del exfutbolista agregó: “Tu papel, que calculo que será un papel, no sé porque no te conozco, calculo que…”, llegó a decir.

“No me conocés pero la verdad es que tuviste palabras en tus redes sociales muy fuertes con una persona a la que no conocés. Entonces, emitiste un juicio de alguien a quien no conocés”, le reprochó Chanchi Estévez.

“Bueno, es lo que estás mostrando por televisión, entonces si lo estás mostrando para tantos espectadores…”, le contestó Sosa, a lo que Estévez le recordó que tanto ella como Mediavilla hicieron realities.

Más sobre este tema Patricia Sosa se metió en las polémicas por Locho en El hotel de los Famosos: "Se ve lo peor de la gente"

“Mirá, mi marido ha hecho realities y le han dicho de todo y se lo banca ¿pero sabés cómo?”, le retrucó la cantante. “Sabés que no es así, es un programa de entretenimientos donde cada uno adopta algo para jugar pero es la vida real”, le corrigó Chanchi.

“Es un programa donde si adoptás el papel de ‘malo’, bancate que te digan ‘malo’”, lo corrigió Patricia Sosa.

“Lo entiendo de una persona que no tiene conocimiento del medio, pero que digas lo que dijiste de muchos de los participantes. Fueron cosas terribles, dijo un montón de cosas lamentables”, volvió a reprocharle Chanchi Estévez.

“Yo creo que dije cosas que son justas. Yo me siento en mi sillón, miro, y lo que me están dando es que vos te estás portando mal con Sabrina y pongo que te estás portando mal con ella”, cerró Patricia Sosa su tenso cruce con Chanchi Estévez.