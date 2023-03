Fuerte cruce de Emiliano Rella con Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2: "Respetá al conductor"

Si bien parecía que habían conciliado la paz, Emiliano Rella y Fernando Carrillo volvieron a mantener un fuertísimo cruce frente al resto de sus compañeros después de haber realizado un difícil desafío en El Hotel de los Famosos 2.

La charla que derivó en un tenso cara a cara comenzó cuando Damián Ávila estaba hablando con Chino Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain de su frustración en el juego. Ante esto, Emiliano se enojó con una actitud de Fernando y se lo hizo saber sin filtro.

Así fue la pelea en el reality de eltrece:

Emiliano: -(Fernando le toca el hombro) no seas pesado, Fernando. No me tenés que hablar a mí. Está ahí la cámara.

Fernando: -Soy pesado. ¿Y qué?

E: -Pero respetá al conductor, Fernando, que está hablando con el participante, bol… ¡No puede ser!

F: -(Después de que Pampita le pregunte qué pasó con su compañero) lo estaba molestando a Emiliano, haciéndole cariñito.

E: -No es cariñito. Me tocas el ort… que no tengo más ganas de que lo toques. Y está un compañero hablando algo y hay una situación acá que no tengo ganas. Hay un conductor. Sabés de tele, creo, no rompas más las pel…

F: -No hablamos más, no pasa nada.

E: -No es por eso. Tenés que entender y respetar a los compañeros.

F: -Ya inmune, ya…

E: -La conversación la corto cuando yo quiero o los conductores me cortan. Así son las reglas de la televisión. No aceptas no ser protagonista.

CHARLOTTE CANIGGIA ABANDONÓ EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 POR SEGUNDA VEZ

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia ya había abandonado el programa en enero pasado. Y si bien se mostró muy feliz con su reingreso, la hija de Mariana Nannis volvió a dar un paso al costado del reality de eltrece.

“Estoy muy mal. Me gustaría irme. Me da lástima irme otra vez, pero como que estoy agotada mentalmente y es como un montón”, expresó la joven, ante la pregunta de Chino Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain.

Tras escucharla, el conductor intervino: “Bueno Charlotte, oficialmente querés salir de la competencia, salir del Hotel. Ustedes saben que la puerta está abierta, el que quiere irse se puede ir. ¿Te gustaría irte ahora, eso es lo que te haría feliz en este momento?”.

"ESTA GENTE ME CAE BIEN, PERO DE VERDAD NO ME FUMO LAS PELEAS, EL CHISME CONSTANTE, ESO EN MI VIDA NO ME GUSTA. ME ENCANTÓ CONOCERLOS A TODOS, PERO SIENTO QUE PARA MÍ ES UN MONTÓN". G-plus

Pero Charlotte mantuvo su postura: “Sí. Esta gente me cae bien, pero de verdad no me fumo las peleas, el chisme constante, eso en mi vida no me gusta. Me encantó conocerlos a todos, pero siento que para mí es un montón”.

Pero bueno, gracias por todo. Conocí a mi amigo Enzo Aguilar, Rocío Marengo y otros participantes copados, fue una linda experiencia”, cerró la exparticipante con unas dulces palabras para sus compañeros.