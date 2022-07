Fuerte cruce de Dalma Maradona y Pampito tras sus críticas a Gianinna: "¿Qué pasó con vos?"

Luego de que Pampito apuntara fuerte contra Gianinna Maradona al ver que puso su Instagram privado "privado de giladas", recibió una filosa respuesta de Dalma Maradona.

Al ver la provocadora descripción del Instagram de Gianinna, Pampito aseguró: "¡Ay, por favor! Estos me tienen podridos. ¡Tanto misterio! Son las más quilomberas del planeta. Ellas son las primeras en salir a quilombear en las redes. Es una tomada de pelo a nosotros".

Enojada, Dalma defendió a Gianinna y le dedicó un picante mensaje vía Twitter al panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine).

Dalma: "¿Qué pasó con vos amoroso? Si hay algo que hace mi hermana que te jode, lo lamento, a mí no me metas" G-plus

"¿Qué pasó con vos amoroso? Si hay algo que hace mi hermana que te jode, lo lamento, a mí no me metas... Que no vaya a ser cosa que me tengas que pedir perdón por privado de nuevo", le dijo Dalma a Pampito, picante.

Al leer el fuerte tweet de la actriz, el panelista le respondió con firmeza y le dio rienda suelta a un tenso ida y vuelta.

FUERTE CRUCE DE PAMPITO Y DALMA MARADONA EN TWITTER

"Nunca te pedí disculpas por privado... Lo hice públicamente una vez que viniste a BDV, no me da verguenza pedir perdón y hace falta. De tu hermana no me jode nada, opino de su vida pública", le contestó Pampito.

Pampito: "De tu hermana no me jode nada, opino de su vida pública" G-plus

A lo que Dalma respondió aún muy enojada.

"¿Y yo qué tengo que ver? Porque si hablás en plural entiendo que no hablás de ella sola, ¿no?", le preguntó.

Y se despidió haciendo una tajante aclaración con respecto a su pedido de disculpas, que se dio hace años atrás.

"Y sí, primero fue por privado y después públicamente", sentenció.

¡Fuerte!