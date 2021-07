Fuerte cruce de Cinthia Fernández con Granata luego de que Amalia le negara una foto: "Esto no es celeste o verde"

Una simple foto desató una insólita interna cuando Amalia Granata reafirmó su negativa a posar junto a Cinthia Fernández, quien en un principio parecía que estaba dentro del mismo partido político, aunque en distintos distritos. El desaire se produjo en Los Ángeles de la Mañana, cuando la precandidata a senadora nacional por Santa Fe fue elocuente al volver a rechazar la postal junto a la precandidata a diputada provincial por Buenos Aires.

Amalia Granata: -En diciembre, cuando termine la campaña. Yo no me saco fotos con candidatos de otro espacio porque tiende a confundir el proyecto que hoy yo le doy a la gente.

Cinthia Fernández: -No me muero por una foto con vos. Me habías dicho que no te juntabas con gente que pensaba distinto que vos. Ni digas que pasen el video porque fue en el corte. Te quiero aclarar que la foto no la pedí yo.

AG: -Esto no es personal, no es que no me saco fotos con Cinthia.

CF: -Ay, te sacaste con cada gente… Te hice una catarata de fotos. No es celeste o verde.

Granata: "No me saco la foto por muchos motivos. Y no panquequeo, si hay alguien que no panquequea soy yo". G-plus

AG: -Es que no es celeste o verde, se trata de espacios. Te estoy escuchando y nos podemos juntar a charlar cuando vos quieras.

CF: -Te aclaro que la foto no es por hacer política, porque me estás subestimando por hacer política como vos. Y la foto la pidió Ángel.

AG: -Yo jamás subestimé a alguien.

Ángel: -Dijo que era porque tenían diferentes posturas y que no quería que eso le reste votos

AG: -Y te lo repito. No me saco la foto por muchos motivos. Y no panquequeo, si hay alguien que no panquequea soy yo.

CF: -Me encantás, sos un modelo a seguir porque básicamente, me prejuzgan igual que a vos, arranco hace poco con esto y vos también estás relativamente hace poco.

AG: -Yo no soy un ejemplo de nada. El único consejo que te puedo dar es que no me tomes como ejemplo.

Debate súper áspero entre Amalia Granata y Cinthia Fernández que pasó a cuarto intermedio, ya que Ángel de Brito hizo dos PNTs y luego recibió a Flavio Mendoza en el estudio.