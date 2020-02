Fuerte cruce de Barbie Simons con Verónica Monti por decir "si no fuese por mis hijos, me pego un tiro"

En Hay que ver estuvo como invitada Verónica Monti, exnovia de Sergio Denis, para hablar sobre el delicado momento personal que vive, sin trabajo, con dos hijos chicos y sin ninguna ayuda. “Si no fuese por mis hijos me pego un tiro”, había dicho, en la revista Caras y cuando estuvo en el ciclo de El Nueve Barbie Simons se mostró indignada por la controversial frase.

La panelista, hija del recordado conductor Leonardo Simons, conoce en carne propia la huella que dejó en su vida el suicidio de su padre. “¿Te puedo decir algo de corazón y con todo el respeto del mundo? Yo soy hija de un padre que se suicidó, que se quitó la vida. Entonces, que vos digas esto, y estaba dudando si decírtelo, me parece que no le hacés un favor a tus hijos”, la cruzó.

Barbie: "No está bueno hablar con esta liviandad del suicidio cuando hay dos chicos, hay criaturas que tienen que cargar con eso en el colegio. Que les digan ‘che, ¿tu mamá se quiso quitar la vida?". G-plus

“Y menos les hacés un favor diciéndolo públicamente, que esto salga mañana en todos los portales. Me imagino que tus hijos ya tienen suficiente edad para conectarse a internet y les ponés una presión muy grande, muy fuerte. No es un buen mensaje”, siguió, luego de que Verónica asegurara que está “emocionalmente muy inestable”. “Me está costando mucho lo económico, conseguir trabajo y en la diaria no caerme, no romperme, tener ganas de levantarme. No puedo dormir”, había dicho la ex de Sergio Denis, unos minutos antes.

Barbie: "Una siempre carga esa culpa. Es una mierda, no es una muerte normal y natural, es como que no te eligen a vos y eligen otra cosa". G-plus

“No está bueno hablar con esta liviandad del suicidio cuando hay dos chicos, hay criaturas que tienen que cargar con eso en el colegio. Que les digan ‘che, ¿tu mamá se quiso quitar la vida?’”, continuó, molesta. “Yo no soy madre, no soy quién para decirte cómo ser madre, pero te puedo asegurar que como hija de alguien que se quitó la vida este mensaje que estás dando públicamente es una mierda”, continuó la panelista del ciclo.

Barbie: "Estos chicos tienen de ahora en más que lidiar con una madre casi suicida, una madre que se quiere suicidar y es horrible". G-plus

En ese momento intervino José María Listorti e indagó en si alguna vez Barbie había cargado culpas por lo que pasó con su padre: “Por supuesto que sí. Una siempre carga con esa culpa. ¿Y si lo hubiese llamado? ¿Y si le hubiese dicho más veces ‘te amo’? ¿Y si le hubiese dicho ‘papá te necesito’? Una siempre carga, es una mierda, no es una muerte normal y natural, es como que no te eligen a vos y eligen otra cosa”, confesó.

Verónica: "Si no fueran mis hijos el motor no tendría sentido vivir. Hay que tener ovarios y huevos y una psiquis bastante trastornada para pegarse un tiro y no es mi caso". G-plus

“Entiendo que lo de mi papá es diferente, una persona mal medicada, con una depresión y no quiero traer el tema de mi papá porque me hace muy mal”, siguió Barby, a flor de piel. “Esos chicos tienen de ahora en más que lidiar con una madre casi suicida, una madre que se quiere suicidar y es horrible", remarcó, mientras Verónica daba marcha atrás con sus palabras.

“Tengo tanto por resolver que la verdad que si no fueran mis hijos el motor no tendría sentido vivir”, buscó relativizar la mujer su frase. “Hay que tener ovarios y huevos y una psiquis bastante trastornada para pegarse un tiro y lo sabemos. No es mi caso. Es solo una frase… Yo entiendo que a vos te pegue. Hay que ser muy valiente y no cualquiera lo hace”, finalizó Verónica Monti.