Fuerte crítica de Yanina Latorre a Mario Guerci tras ser vinculado con Mariana Genesio Peña: "Este pibe es un enfermo, homofóbico"

La semana pasada, Mariana Genesio Peña se convirtió en noticia tras anunciar sorpresivamente que se retiraba de La Academia. Su decisión sorprendió a su bailarín y a su coach, quienes la cuestionaron durísimo por su manejo laboral y personal.

En medio de dicho sinsabor, Pía Shaw contó en LAM que Mariana habría tenido un encuentro con Mario Guerci, actual participante del programa de Marcelo Tinelli, y la rápida desmentidita del modelo dio paso a un nuevo debate en la televisión.

"¿Es un delito salir con una persona trans? Porque él pedía un abogado", dijo Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, sin imaginar que Yanina Latorre arremetería contra Mario sin filtro: "Es un enfermo este pibe".

Retomando la palabra, el conductor y jurado de La Academia agregó: "Lo que yo digo es ¿por qué genera tanto revuelo que alguien salga con una chica trans? Lo digo más allá de Guerci, porque apenas pisé la productora el viernes, todos me decían '¿qué pasó? ¿Qué más sabés?'". Sosteniendo una mirada crítica contra el modelo, la “angelita” acotó: "Porque es trans".

Con el debate instalado, De Brito leyó al aire el descargo que hizo Guerci tras los dichos de Pía Shaw, quien sostuvo la información de que Mario y Mariana se vieron en la casa de la actriz en más de una oportunidad.

"Me sorprendió lo que dijo Pía. Que traiga pruebas. Con Mariana tengo la mejor, la adoro y no tendría ningún problema de hasta enamorarme de ella. Pero no pasó nada. Lo que sí es cierto es que nos vimos una vez en Las Cañitas. Es un tema sensible porque Mariana es una persona trans y hoy me llegaron un montón de mensajes diciéndome cosas horribles, barbaridades, porque la gente es muy fóbica con esas cosas y hay muchísima discriminación”, fue el mensaje de Mario que Ángel expuso en su programa. Y continuó: “Tener un hijo no quita que uno pueda enamorarse de quien sea. Al revés, si un día mi hijo me dice que le gusta una persona de su mismo sexo y él está feliz, yo lo voy a...".

Sin poder concluir la frase que le mandó el modelo por WhatsApp, Yanina Latorre retomó la palabra y disparó sin piedad contra el participante de La Academia: "Ya cuando decís 'si mañana mi hijo se enamora de un homosexual, la cagaste. Es como decir 'tengo un amigo puto, tengo un amigo judío'. No aclares que oscurece, rey. Tu hijo se enamora de lo que se enamora, y no importa. ¡De un caballo! Pero ya, cuando lo aclarás, sos homofóbico".