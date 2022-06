Fuerte confesión de Emily Lucius sobre su vida amorosa en El Hotel de los Famosos: "Nunca me llegué a enamorar en mi vida"

Emily Lucius hizo una fuerte confesión en El Hotel de los Famosos acerca de su vida amorosa que sorprendió a poco de consolidar su relación con Martín Salwe.

“¿Estás enamorada vos de Tincho?”, le preguntó Imanol Rodríguez a la influencer, quien respondió sincera: “No, pero me gusta mucho, no sé qué es estar enamorada”.

“¿Nunca te sentiste realmente enamorada?”, le consultó entonces el hijo de Miguel Ángel Rodríguez y Emily reveló: “Yo creo que nunca me llegué a enamorar en mi vida”.

EMILY LUCIUS HABLÓ DE SU RELACIÓN CON MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Emily Lucius habló de su relación con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos a pesar de haber asegurado que no siente estar enamorada: “Tenemos muchas cosas en común”.

“Siempre nos levantamos bien arriba, nos encantan las canciones de cancha, jodemos todo el día. No sé si somos tal para cual pero somos bastante parecidos”, dijo la influencer.