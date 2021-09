La fuerte charla de Chano con el policía que le disparó: "No hay rencor de ningún tipo"

En la reaparición en los medios de Chano, el exlíder de Tan Biónica que fue baleado por un policía de la Provincia de Buenos Aires, contó que se está recuperando de sus adicciones en una clínica de rehabilitación. Fernando Soto, abogado de Facundo Amendolara, el oficial de 27 años que le disparó, contó la supuesta charla que habría tenido su representante con el músico.

"Hoy Chano pidió el teléfono que tenían secuestrado, le dijeron que sí pero si daba la clave porque si no tenían que abrirlo, y Chano la dio. Nos quedamos charlando, estaba la mamá, el manager, hablamos distendidos, de componer con dolor". empezó contando el defensor de Amendolara en A la tarde.

"Hablamos de María Kodama, que yo la represento hace mucho, él es un admirador de la obra de Borges, y luego de una charla distendida me preguntó cómo está Facundo. Él estaba preocupado por si lo habían echado del trabajo", aseguró, sobre la causa que lo tiene como imputado.

"El texto de Amendolara era muy correcto. ´Me alegro que estés mejor, alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia'. Chano me dijo si le podía mandar un audio. Se alegró mucho de que él esté bien y le dijo que no hay ningún rencor de ningún tipo". G-plus

"Yo le escribí a Facundo Amendolara para decirle que estaba en curso la pericia, y él le escribió un texto muy correcto que decía: ´Chano me alegro que estés bien, superando ese trance tan terrible que hemos pasado, y me alegro que estés mejor, alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia que siempre te han apoyado tanto’”, reprodujo el abogado.

“Se lo leí a Chano, y él me dijo si le podía mandar un audio. No vamos a pasar el audio porque nos pidieron pero le dijo que le agradecía mucho el saludo, que él se alegraba mucho que él esté bien y le dijo que no hay ningún rencor de ningún tipo", concluyó, sobre el intercambio de mensajes del cantante y el policía.