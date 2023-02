Fuerte cara a cara de Yanina Latorre con Coti Romero tras revelar que pidió un millón de pesos para ir al Carnaval de Corrientes

Después de las fuertes repercusiones que despertó la información de Yanina Latorre al asegurar que Coti Romero quiso cobrar un millón de pesos por ser parte del Carnaval de Corrientes (su provincia natal), la panelista y la exparticipante de Gran Hermano 2022 mantuvieron un tenso ida y vuelta al aire.

“Yo dije que fuiste al Carnaval de Corrientes gratis y que te pagaron los pasajes. Yo tengo el dato y lo sigo sosteniendo, que no te pudieron meter en ninguna comparsa porque ya no había lugar”, comenzó diciendo Yanina en LAM, al mismo tiempo que Constanza le daba la derecha por esa información.

Sin embargo, la angelita siguió: “Tu representante legal estuvo negociando con una marca por vos y pidió un millón de pesos y no llegó a ningún acuerdo. Y eso ocurrió. Yo no estoy diciendo ni que fueras asesina. Te enloqueciste. Yo te estoy diciendo dos caminos separados. O confundiste todo o entendieron todo mal. Tengo esa información, no arreglaste. No sé cuál es tu drama”.

Tras escucharla, Coti tomó la palabra: “Quiero hablar de ese tema. Yanina Latorre puso un tweet diciendo que yo quise cobrar por ir al Carnaval y eso no es cierto. Pero una cosa es redes sociales y lo que uno hace no es gratis. No era una presencia, yo eso no lo iba a cobrar. Ellos me pedían que suba historias, reels y publicaciones”.

Y culminó, tajante: “Mis redes sociales ‘garpan’ en este momento, tengo un montón de visualizaciones. Entonces, yo estaba por cobrar por publicaciones en las redes sociales, no por ir al Carnaval. De igual manera, si quiero cobrar por ir, no está mal”.

Yanina Latorre contó que estuvo en los Carnavales de Corrientes, provincia natal de Coti Romero, donde se enteró que la joven había pedido una exorbitante cifra para ser parte de una comparsa, donde finalmente la rechazaron.

“Pidió un millón de pesos para ir. Todos le dijeron que no. Para mí, enloqueció”, evaluó Yanina, que contó que la exhermanita terminó yendo “por el pasaje” que le pagó una importante cervecera, aunque eso fue lo único que logró.

“Cuando llegó, empezó a negociar y ninguna de todas las comparsas que forman parte del Carnaval la aceptó”, agregó la panelista, que recalcó que a ella la contrataron para reforzar la presencia de figuras, al igual que otras “angelitas” como Lourdes Sánchez y Pía Shaw.

Y cerró: “Cuando vos vas, la comparsa te tiene que aceptar”, explicó Yanina, relatando cómo los integrantes de las comparsas ceden sus lugares a los famosos por una noche. “A Coti ninguna de las comparsas la aceptó ni para desfilar gratis. Estaban todos muy enojados”.