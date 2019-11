Fuerte apoyo de Paula Chaves a Julieta Prandi, tras denunciar a su exmarido: "¡Es indignante y desesperante!"

En medio de la denuncia por violencia familiar que Julieta Prandi le hizo a su exesposo, Claudio Contardi, se produjo un nuevo conflicto: la modelo asegura que no pudo acceder a una propiedad que posee dentro de un barrio cerrado en Escobar, por lo que decidió tomar nuevas medidas legales.

"Hoy me presenté en el barrio con mi abogada y una escribana de la jurisdicción de Escobar para labrar un acta y constatar quiénes viven en mi propiedad, y el barrio Septiembre no me permitió el ingreso por orden de Claudio Contardi. Por orden de mi exmarido no podían ni dejarme ingresar o darme información sobre quiénes estaban ocupando mi casa", explicó Julieta en diálogo con Nosotros a la mañana.

Sorprendida a indignada, Paula Chaves apoyó públicamente a la modelo vía Twitter. "Estamos con vos @JPrandiOficial. Ojalá la Justicia actúe rápido en estos casos en los que es tan necesario que todo se aclare y puedas volver a recuperar lo que es tuyo", le dedicó.

Y todavía reflexiva, le pidió a la Justicia que acelere la marcha y le den a la mujer el apoyo -y las soluciones- que necesita para vivir tranquila con sus hijos. "Sigo sin poder entender cómo pueden tardar tanto en el caso de @JPrandiOficial... ¿El juez no escuchó el escalofriante relato de todo lo que vivió estos años? ¡Por favor! Es indignante y desesperante. Algo hay que hacer", cerró mostrándose preocupada.

