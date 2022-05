Fue a Bienvenidos a bordo como "parecido" de Ricardo Fort y lo confundieron con Iron Man

Laurita Fernández inauguró una nueva edición de Bienvenidos a bordo con una “parecida” de Soledad Fandiño antes de hacer cruzar la puerta a un doble de Ricardo Fort, que tuvo que esforzarse al máximo para que el jurado se dé cuenta.

“¡Ahhhh! Acá aplica la frase de Hernán Drago que dice ‘cuando es, es’”, dijo Laurita, que no tenía dudas de la identidad del “parecido”. “Pero yo lo digo cuando no hay duda, acá no hay duda de que es un galán de telenovela de México”, se defendió Drago.

“Es fuerte, muy fuerte”, dijo Laurita tocándole la espalda. “Puedo hacer una pregunta, que puede sonar desubicada, importante para el jurado. ¿Uno ya nace así o se hace cositas para parecerse? ¿Te hiciste cositas?”, quiso saber la conductora.

EL DOBLE DE RICARDO FORT SE PRESENTÓ EN BIENVENIDOS A BORDO Y LO CONFUNDIERON CON ROBERT DOWNEY JUNIOR

“No me hice nada”, dijo el participante, con cara de superación. “Nada, sos así. Eso vale doble”, dijo Laurita, mientras desde el jurado lanzaban nombres como “Diego de la Vega” o “el de Pasión de gavilanes”.

“Mirale la remera, los pectorales, todo es igual, se le hace la formita. La remera, los lentes colgados, las cadenas, el rosario. Pero además, el flash es que no tiene nada hecho para parecerse. Y habla parecido también”, agregó la conductora.

Después de analizarlo unos minutos, Hernán Drago pidió que el participante diga alguna frase característica de su personaje. “Estoy con el fútbol, y repasé todos los parecidos… ¿Esas son las remeras que te viene ya con los músculos? ¿Tu personaje es así?”, quiso saber el modelo.

Cuando el participante se dio vuelta para mostrar su cuerpo trabajado en el gimnasio, Drago reaccionó. “Ahora me di cuenta, si. ¡Es Iron Man!”, dijo Hernán, y ocasionó que participante le ofreciera un chocolate, por lo que de inmediato quedó a la vista que era “parecido” a Ricardo Fort.