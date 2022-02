La confundieron con Luisana Lopilato pero fue a Bienvenidos a bordo como la doble de Amanda Seyfried

El juego de los “parecidos” de Bienvenidos a bordo sigue convocando a participantes que llegan de todos lados con la intención de mostrar que son dobles de los famosos.

Este lunes, Laurita Fernández quedó sorprendida por Milagros, una joven de Caballito que la cautivó. “No sé quién es, pero es hermosa. Bienvenida. Me distraje con los ojos que tiene”, señaló.

“¡Qué linda! Para mí es una modelo de Victorias secret”, aseveró Barby Franco. “A ver, mirá ahí, a la cámara. Hay algo en su… ¡Justina Bustos!”, se arriesgó la conductora, sin suerte.

CONFUNDIERON A UNA “PARECIDA” DE AMANDA SEYFRIED CON LUISANA LOPILATO

Luego de que Francesca dijera que se parecía a Nicole Neumann, Mario Guerci logró averiguar un dato fundamental. “Es una actriz de Hollywood, Scarlett Johansson”, lanzó el modelo, y la participante le aseguró que “Estaba encaminado”.

“Una actriz de Hollywood, rubia, de ojos claros. ¿Con qué letra empieza el nombre?”, quiso saber Laurita, y Milagros le reveló: “con A”.

“Ahhhhhh. Actriz de Hollywood, que no es Justina Bustos, que no es la de Gambito de dama, que no es Luisana Lopilato porque me dijiste que sos internacional”, dijo Laurita, para ganar tiempo. “¡Ah! Aaaaaamanda Seyfreid, no sé cómo se dice. ¡Es igual! ¡Que genial! Si tuviera que elegir parecerme a alguien es a ella”, cerró la conductora.