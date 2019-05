La frustada anécdota hot de Daniela Cardone: "Encaré a un señor que me gustaba y no funcionó porque..."

Segura de sí misma, Daniela Cardone (55) no tiene ningún tipo de prejuicio a la hora de tomar la iniciativa en una relación. Soltera sin apuro, la actriz contó sin vueltas hace nueve meses en PH: “Yo hace dos años que no tengo sexo, así que no me importa. Más de dos años”.

Más sobre este tema La sorpresiva confesión de Daniela Cardone: "Hace dos años que no tengo sexo y no me importa"

De todas formas, quizá el paso del tiempo, tal vez un fuerte enganche, lo cierto es que Daniela ahora reveló en una entrevista con el periodista Fernando Prensa que avanzó y sedujo a un señor que le gustaba. "Me ha pasado de todo, como encarar a un tipo que me gustaba, pero que después no funcionó”, aseguró en el programa Falta de respeto de la radio web Conexión Abierta. Luego, explicó con desparpajo el motivo por el cuál falló: “No se le paró".

En esa tónica de confesiones hot, Cardone hizo referencia a su hábito de ver películas condicionadas: “Ni películas porno miro sola..., antes si miraba pero ahora ya me aburren”. Femme fatale, Daniela Cardone formará parte del elenco teatral de Sex, viví tu experiencia, la nueva obra de José María Muscari, de alto contenido erótico, que se estrenará en junio. A su lado estarán Diego Ramos, Militta Bora, Gloria Carrá, Magui Bravi, Noelia Marzol, Jorge Diorio, Tucu López, La Queen, Agustin Sierra, Walter Soares, y Gabo Usandivaras.