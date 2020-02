El frío apoyo de Mauro Caiazza a Jimena Barón: "No tengo más contacto con ella, pero quiero que esté bien"

En agosto de 2019, la relación de pareja de Jimena Barón y Mauro Caiazza llegó a su final, en buenos términos y sin conflictos a la vista.

Desde entonces, la artista y el bailarín, a quien Jimena conoció en Bailando 2018, hicieron sus caminos por separados y no volvieron a blanquear pareja ante los medios. Incluso, ambos borraron todas las fotos amorosas que subieron a Instagram, durante su noviazgo.

Lejos del ruido mediático, Caiazza le dio una nota a Radio Mitre y no pudo eludir las consultas vinculadas a la polémica que generó Barón por el modo que eligió para promocionar el lanzamiento de su nueva canción, utilizando un afiche similar al que usan los servicios de prostitución. Pero fue cauteloso y distante en sus declaraciones.

"¿Qué sentiste vos cuando te enteraste todo lo que pasó con Jimena?", le preguntaron. Con seriedad y frialdad, el bailarín contestó: "Yo no tengo más contacto y prefiero no opinar. Obviamente, cariño siempre va a haber, pero como no compartimos nada, prefiero no meterme en eso".

Ante la insistencia del periodista radial, Mauro agregó: "Yo quiero que ella esté bien, que sea feliz. Eso es lo único que espero... No sé cómo estará. No quiero opinar porque no sé de su vida privada y prefiero no meterme".

Quien si salió a bancar con contundencia a Jimena, madre de su hijo Morrison, fue Daniel Osvaldo, futbolista con quien la actriz y cantante transitó hostiles momentos privados y mediáticos."Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal... ¡Por Dios! ¡Si nos habremos equivocado! ¡Pero yo te banco a muerte!", escribió Daniel en una parte de su sentido mensaje en Instagram.