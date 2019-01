Durante las vacaciones de Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana eligieron a Cinthia Fernández para cubrir el lugar. “Tengo que reemplazar a Yanina, si no estoy picante... Tengo que ponerle chimichurri y pimienta. ¡Todo junto!", aseguró la modelo sobre su rol en el panel… ¡sin saber que iba a generar un conflicto con Yanina!

Cinthia: "Exceso de maldad conmigo. Nunca dije que soy mejor, si estoy mas verde que un brócoli, tranquila que si hay algo que no tengo es creérmela. Pareces tu amigo Beto que te ensañaste. Relax, tenemos la mejor". G-plus

“Bueno, no me llega ni a los talones”, lanzó la esposa de Diego Latorre desde Twitter y a la exfigura de Stravaganza no le cayó bien. “Faaaaa con humildad obvio todos empezamos alguna vez. Exceso de maldad conmigo. Nunca dije que soy mejor, si estoy mas verde que un brócoli, tranquila que si hay algo que no tengo es creérmela. Pareces tu amigo Beto que te ensañaste. Relax, tenemos la mejor”, la chicaneó la morocha, recordándole su enfrentamiento con Beto Casella.

Más sobre este tema Cinthia Fernández y su rol en LAM: "Tengo que ponerle chimichurri y pimienta porque reemplazo a Yanina"

“¡Muy aburrida y racional tu respuesta! No me ensañe… ¡creo que no entendés! Contesté a lo que dijiste vos”, siguió Yanina, redoblando la apuesta. “Y otra cosita. ¡Mi opinión no es exceso de maldad! ¡Es mi opinión! Maldad es otra cosa, a esta altura tendrías que saberlo”, arremetió, haciendo que Cinthia baje los decibeles del conflicto. “Ja, ja, ja. ¡Te quiero igual así que no me enoja! La alumna escucha a la maestra”, finalizó. ¿El comienzo de una guerra entre las angelitas?

Faaaaa con humildad obvio todos empezamos alguna vez .Exceso de maldad conmigo. Nunca dije q soy mejor si estoy mas verde q un brócoli, tranquiiila q si hay algo q no tengo es creérmela . Pareces tu amigo Beto q Te ensañaste . Relax tenemos la mejor — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 30 de enero de 2019

Muy aburrida y racional tu respuesta! No me ensañe...creo q no entendes! Conteste a lo q dijiste vos — Yanina Latorre (@yanilatorre) 30 de enero de 2019

Y otra cosita...mi opinion, no es exceso de maldad! Es mi opinion! Maldad es otra cosa, a esta altura tendrias q saberlo — Yanina Latorre (@yanilatorre) 30 de enero de 2019