Con motivo de celebrar San Valentín, Jimena Barón (31) invitó a Cortá por Lozano a su novio, Mauro Caiazza (33), para hablar de su relación. Actualmente, Vero Lozano está de vacaciones y la actriz y cantante la está reemplazando en el programa de Telefe.

Sin embargo, las preguntas no fueron todas amorosas y Jimena aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta sin filtro al bailarín. "Quiero preguntarte por el comienzo de la relación. Yo sentí, vos me lo confesaste, que tenías un prejuicio sobre mi persona”, comenzó diciendo Barón, para luego puntualizar en la madre de Caiazza.

"Y quiero denunciar también a mi suegra, que me está mirando, yo sé que en su momento tu madre dijo: '¡Ay, no! Mauro, esa mujer no'", reveló Jimena, poniéndole humor al tremendo sincericidio de su suegra.

Sin contener la risa, Caiazza confirmó lo que estaba diciendo su novia: "Sí, lo dijo. Y mis hermanos también. No sé por qué. No le habrá parecido una candidata para mí... Pero mi mamá siempre quiere a todas (mis ex). Le gusta hacerse amiga".

Atenta a sus palabras, Barón cerró el tema con picardía: "Me dijiste que habías tenido dos parejas en tu vida. ¿Cómo a todas? ¿Es con cualquiera? ¿No es ahora conmigo la buena onda?".