Una de las “bombas” del Súper Bailando tendrá lugar en pocas semanas cuando llegue el ritmo de "salsa de a tres" a ShowMatch: Karina La Princesita bailará con el Polaco, su expareja y padre de su hija Sol.

Entrevistada por Hay que ver, Karina confirmó la noticia y se tomó con humor las repercusiones: “A mí me causa mucha gracia también. Se dio. Me lo propusieron y yo dije ‘mmm...’ porque le escapo a esto. Pero después lo entendí por el otro lado de pensar ‘es el papá de tu hija y está bueno mostrar que se llevan bien’. El mensaje es lindo”.

Sobre cómo está la relación con el Polaco hoy por hoy, aseguró: “Siempre digo que está lo justo y necesario. Es la realidad. Nosotros no tenemos una relación de amistad, de decirle ‘che, bailá conmigo’. Pensamos en un montón de personajes pero al final lo hablamos, nos pusimos de acuerdo y nos pareció copada la idea. Pasamos por un momento en que dijimos ‘no tenemos a nadie, no sabemos qué hacer’”.

Al escucharla, el cronista le comentó que a su ex no le iban a caer bien sus palabras y ella respondió entre risas: “Pero es que yo soy re sincera y le dije a él que buscamos varias cosas y no se dio. Le pregunté qué le parecía y se re copó al toque”.

Sobre las peleas que protagonizaron en el pasado, Karina reflexionó: “La verdad es que pasó un proceso de un montón de años, lo que conté en su momento es la verdad y él lo asume en privado. No sé qué dijo en público, no me importa”.

"Esto es una manera de decir que después de todas las cosas que hemos pasado, podemos tranquilamente juntarnos a bailar y no significa que somos enemigos ni que pasa algo más tampoco" G-plus

Cuando el cronista le recordó que el Polaco aseguró que era muy joven cuando estaba con Karina, ella fue muy clara: “Es un tema que ya pasó y que uno ya creció. Los errores que pudo haber tenido de chico quedaron atrás. No comparto esto de que sea por ser chico o grande; hay gente aún más chica que tiene hijos y que no le pasan esas cosas. No es una excusa la edad. Yo tenía 21 años y él, 20. Cada uno hace lo mejor que puede”.

Eso sí, la Princesita quiso aclarar algo muy importante: “Esto es una manera de decir que después de todas las cosas que hemos pasado, podemos tranquilamente juntarnos a bailar y no significa que somos enemigos ni que pasa algo más tampoco. Lo primero que quiero aclarar es que, por Dios, no somos nada; no hay posibilidad”.

Entonces, el periodista le mencionó que habían tenido una hija y ella retrucó entre carcajadas: “¡Pero yo tenía 18 años! Ya está, son cosas del pasado. Hoy lo podés ver, por mí puede venir con su pareja a los ensayos que no me genera nada de celos”.

Por último, al escuchar que Charlotte Caniggia se habría enojado porque el Polaco iba a bailar con ella la salsa de a tres, Karina dijo con humor: “No sé las internas, por Dios... sino se lo devuelvo. Ya me costó que me convenzan. En el caso de que haya líos, se lo doy no tengo problemas. La verdad es que dijo que sí al toque”.

