La foto más tierna de Barbie Vélez con su bebé tras haber ido a un evento: "Volvió la mami"

A dos meses del nacimiento de su bebé, Salvador, fruto de su amor con Lucas Rodríguez, la actriz y modelo Barbie Vélez volvió, de a poquito, a trabajar.

En esta oportunidad, asistió a un evento repleto de famosos. De hecho, compartió lo bien que la pasó a través de sus stories de Instagram. Sin embargo, las fotos que conmovieron a sus fans fueron las que acto seguido se sacó con "Salvi".

Luego de haber salido a trabajar, Barbie volvió a su casa y abrazó con inmensa ternura a su hijo. Juntos, se sacaron una selfie que ella compartió en su red, haciendo hincapié en que extrañó muchísimo a su bebito.

"Ya volvió la mami", expresó la actriz, muy dulce, al pie de la foto con su hijo, a la cual le sumó emojis de corazones, siempre muy dulce con su familia.

EN QUÉ PARTE DEL CUERPO SE QUIERE TATUAR BARBIE VÉLEZ

La hija de Nazarena Vélez aclaró que consultará con su médico si ya puede tatuarse y contó en qué parte del cuerpo le gustaría hacerlo.

"Obviamente, tengo que averiguar si por la lactancia me puedo tatuar. No tengo ni idea, por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, pero no sé y voy a averiguar. Si no más adelante, pero ya quiero tener como la idea y todo. Me quiero hacer todos esos pero en diferentes lugares y chiquititos".

"A mí me gustan como me quedan los tatuajes chiquitos. Creo que la patita de Darwin me la voy a poner en el tobillo. No sé si acá (en la muñeca) hacerme el horario de nacimiento de Salvador. Y ponerme el nombre abajo o solo el horario o solo ‘Salvador’. Y no sé en dónde ponerme las iniciales de mi familia. Vi un tatuaje re lindo, que son corazoncitos. Les dejo las fotos de lo que me quiero hacer", cerró, entusiasmada.