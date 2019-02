En una entrevista Mica Viciconte aseguró que se había sentido “decepcionada” por Florencia Peña. Tras la declaración, que llega después de un enfrentamiento que mantuvieron en Bailando 2018, la actriz de Los vecinos arriba le respondió con dureza.

“No me lastima este tipo de declaraciones. Me lastimaría de un par actor que diga algo sobre mi artísticamente”, lanzó Florencia, picante en una nota con Intrusos.

"Mica no es una par. No es una actriz, ni una artista. Creo que es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia, pero eso lo dirá el tiempo. Necesita más tiempo". G-plus

“¿No la sentís un par? Está haciendo revista con Fede Bal”, indagó el cronista. “No, no, no. No es una par. No es una actriz, ni una artista. No la siento una par para nada”, señaló. “Creo que es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia, pero eso lo dirá el tiempo. Necesita más tiempo”, lanzó, contundente.

“No me conoce, nunca me vino a ver al teatro, ni sabe lo que hago”, aseguró Flor acerca de que la ex Combate se sintió “decepcionada” por ella. “Lo mejor que le puede pasar a un artista, si es que se quiere convertir en una artista, es tener autocrítica para saber en qué tenés que mejorar. Ella se metió a hacer algo sin saber. Ella misma dijo que no es bailarina, que no quiere serlo, y eso es un certamen de baile. Podía fallar”, analizó Flor Peña. ¿Se viene la respuesta de Mica Viciconte?