En 2012, Florencia Bertotti compartió trabajo con Mirtha Legrand en La Dueña, serie que marcó el regreso a la actuación de la diva. Sin embargo, concluido el vínculo laboral, Bertotti no volvió a asistir al programa de la conductora y, en aquel entonces, encendió rumores de diferencias internas.

Aprovechando el móvil que Florencia le estaba dando a Intrusos, Adrián Pallares le preguntó por el rumor retro: "Te consulto algo para derribar otro mito, ¿vos tenés algún conflicto con Mirtha Legrand, que después de haber hecho La Dueña nunca más te sentaste en su mesa?".

"Lo de Mirtha es los fines de semana y yo los fines de semana me voy al campo... Con Mirtha está todo re bien, trabajé con ella y tuvimos una buena relación". G-plus

Tomando la consulta con sorpresa, la actriz contestó y fundamentó su respuesta: "¡No! Mirá, es mucho más simple y yo soy mucho más simple de lo que parezco en mis decisiones. Lo de Mirtha es los fines de semana y yo los fines de semana me voy al campo. Me voy los viernes a la tarde y vuelvo los lunes a la mañana. Ese es el espacio en el que me voy del mundo".

Redondeando la respuesta, Bertotti agregó: "En momentos de trabajo siempre se dividen las notas. Con Mirtha está todo re bien, trabajé con ella, tuvimos una re buena relación, un buen vínculo, yo hacía de su nieta y fue una linda experiencia. Pero yo decía 'ay no, ir a lo de Mirtha, el fin de semana, no. Me tengo que quedar acá, producirme...'".

A sabiendas de que la actriz está haciendo la obra Cien metros cuadrados, Pallares retrucó sin rodeos: “Ahora que hacés teatro el fin de semana vas a poder ir”. Y Flor contestó huidiza: “Y no sé.... tendría que ver”.