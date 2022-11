Flor Vigna tuvo un accidente con su ropa y terminó improvisando una insólita pollera: "Pintó la bolsa de residuos"

A full con su carrera como cantante y súper enamorada de Luciano Castro, Flor Vigna se muestra súper divertida con sus amigos, a puro baile el fin de semana y parece que tanto movimiento hizo que sus jeans digan basta… ¡pero ni eso la paró!

“Se me rompió el pantalón y pintó pollera con la bolsa de consorcio”, contó, con humor mientras lucía en un video una falda hecha con, ni más ni menos, con una bolsa de basura negra.

“Festejá fuerte y libre cada pasito”, puso, mientras se mostraba zambulléndose a la pileta con su improvisada prenda. “Acá ya me copé fuerte con las bolsas”, aseguró, mientras se mostraba con otra bolsa y otra look. ¡Que la fiesta no pare!

EL ESPECIAL MOTIVO POR EL CUAL LUCIANO CASTRO ESTÁ AYUDANDO A FLOR VIGNA CON SU RUTINA DE GYM

Desde que Flor Vigna se puso de novia con Luciano Castro, comparte en sus redes sociales sus divertidos entrenamientos juntos. En esta oportunidad, se mostró entrenando sola en el gimnasio. Sin embargo, quien la filmaba era el actor, quien le está armando rutinas personalizadas.

Además de haber compartido el clip haciendo abdominales colgada de una barra, Flor reveló el motivo por el cual tuvo que pedirle ayuda a su pareja con su entrenamiento.

"Luciano me está entrenando para tener más aire en los shows", contó Flor. Es que el 13 de noviembre se presentará en Chaco y la cantante quiere dejar todo en el escenario. ¡Se está preparando!

