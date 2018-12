A fines de 2017, Flor Vigna compartió mesa con Juan Darthés en el programa de Mirtha Legrand y no dudó en defenderlo, ante la delicada acusación de acoso de Calu Rivero, cuando compartían trabajo en Dulce Amor, seis años atrás.

"Está bueno contarlo, me toca trabajar con Juan en Simona y es increíble cómo lo defienden sus compañeros. Como compañero es excelente, como hombre es muy caballero, no para de hablar de su mujer. Es muy cuidadoso y por eso es tan exitoso y estuvo en tantas tiras", decía la joven actriz, descreyendo en el testimonio de Rivero.

A un año de eso, y tras la grave denuncia penal y pública de Thelma Fardin a Darthés por violación, en el tiempo que compartieron una gira en Nicaragua con Patito Feo, Vigna hizo un mea culpa, se arrepintió de defender al actor y se manifestó unida a la lucha contra la violencia de género y los abusos sexuales.

"Por querer defender un proyecto, creí en una persona que, hasta ese momento, fue correcta... Un violador no anda con un cartel en la cabeza que dice las aberraciones que hizo". G-plus

"En un momento vos defendiste a Darthés, ahora hiciste una autocrítica. Le creés y le pedís disculpas a Calu", le dijo el notero de Los Ángeles de la Mañana. Y Flor fue honesta en su respuesta: "Sí, unas disculpas increíbles. Ya lo hice por privado. La busqué por Instagram, ella no lo pudo leer todavía, pero lo voy a hacer de vuelta. Lo hice por privado y en público. Después de la mesa de Mirtha, llegué a casa y dije '¡¿Qué hice?!'. Por querer defender un proyecto, creí en una persona que, hasta ese momento, fue correcta. Pero creo que no soy la primera sorprendida. Mucha gente actuó igual. Un violador no anda con un cartel en la cabeza que dice las aberraciones que hizo. Yo fui más que ingenua, fui ignorante, en ese momento. Pido mis disculpas a Calu y a la mujer en sí. Yo voy a creer siempre en la mujer y aprendí muchísimo, como creo que está aprendiendo toda la sociedad, día a día. Y las actrices argentinas son un gran ejemplo, que hicieron todo esto. En esta situación estoy con Thelma y no solamente con Thelma, sino con todas las declaraciones que tuvo".

No ajena a las dolorosas confesiones de abuso sexual que se incrementaron, luego de la declaración de Thelma, Flor agregó: "Es horrible lo que está pasando, pero es muy evolutivo lo que estamos viviendo. Es un momento histórico. Creo que va a valer la pena, creo que estamos acá para decir ‘basta’, para que llamemos al 144, que nos animemos a contarlo entre nosotros y alcemos nuestra voz. Creo que es el momento".